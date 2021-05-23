У ЄС закликають Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідками
Про це написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Примушувати до посадки в Мінську рейс з Афін до Вільнюса категорично неприйнятно. У всіх пасажирів повинна бути можливість негайно продовжити подорож до Вільнюса, в безпеці для себе. Будь-які порушення правил міжнародного транспортного сполучення повинні мати наслідки", - заявила вона.
Президент Євроради Шарль Мішель в тій же соцмережі закликав владу Білорусі негайно відпустити літак і всіх пасажирів, а також провести розслідування.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель також наголосив на неприйнятності вимушеної посадки літака в Мінську і запевнив, що в ЄС пильно стежать за розвитком ситуації.
"Ми вважаємо владу Білорусі відповідальною за безпеку всіх пасажирів і літака. У всіх пасажирів повинна бути можливість негайно продовжити подорож", - написав він уTwitter.
Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".
Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.