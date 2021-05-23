Ryanair про посадку в Мінську: Диспетчери з Білорусі повідомили про загрозу на борту і дали вказівку перенаправити літак

Літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування.

Російське видання "Новая газета" направило запит в компанію Ryanair з проханням прокоментувати ситуацію, інформує Цензор.НЕТ.

Про загрозу на борту Ryanair повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська, заявили виданню в авіакомпанії. Там також розповіли, що літак покине аеропорт Мінська о 19:00 (за київським часом).

"Літак благополучно приземлився, пасажирів висадили, а місцеві служби перевірили літак. Нічого не було виявлено, і приблизно через дві години влада дозволила літаку вилетіти (до Вільнюса. - Ред.) разом з пасажирами і екіпажем", - йдеться в заяві компанії.

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Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.