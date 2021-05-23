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Україна відреагувала на затримання Протасевича: "Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади"

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Україна відреагувала на затримання Протасевича: "Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади"
Міністерство закордонних справ України звернулося до білоруської сторони з вимогою звільнити опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича, якого затримали в аеропорту Мінська.

Про це в твіттері  повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані", - написав Ніколенко .

Україна відреагувала на затримання Протасевича: Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади 01

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Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Свята людина, хай йому Бог допомагає!

    Україна відреагувала на затримання Протасевича: "Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади" - Цензор.НЕТ 2008
  • саша паламарчук
    Украина отреагировала на задержание Протасевича: "Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей" - Цензор.НЕТ 2798
  • Nataliia Radchenko
    .Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - написал Николенко.Источник: https://censor.net/ru/n3266983

    Весь світ про тероризм, а Єрмаковова видав дозвіл на заяву про порушення свободи слова...

    На зрадниках шапка горить?
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