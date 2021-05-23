Україна відреагувала на затримання Протасевича: "Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади"

Міністерство закордонних справ України звернулося до білоруської сторони з вимогою звільнити опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича, якого затримали в аеропорту Мінська.

Про це в твіттері повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані", - написав Ніколенко .

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Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.