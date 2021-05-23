Клімкін про затримання Протасевича: Якщо Україна не приєднається до повного пакету санкцій проти Лукашенка, то матиме вигляд слабкої

"Президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, перебуває в глухому куті і здатний на що завгодно.

Про це пише в фейсбуці ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Лукашенко перейшов "червону лінію" моральності. Власне, він її давно перейшов, але зараз остаточно. Посадивши за допомогою винищувачів літак, на якому до Вільнюса прямував колишній редактор відомого своєю боротьбою проти режиму Лукашенка каналу NEXTA Протасевич, він став на шлях повітряного піратства та державного тероризму.

Лукашенко хоче торгуватися за свою шкіру, тобто особисту безпеку та безпеку своїх активів. Путіну це теж вигідно: Лукашенко у нього в кишені та й з Байденом буде про що додатково поговорити.

Реакція Заходу буде швидкою. Як публічна, так і непублічна, причому друга - жорсткішою. Дуже сподіваюся, що ми теж не чекатимемо чергової серії РНБО у п’ятницю. Якщо ми й тепер не приєднаємося до повного пакету санкцій США та ЄС щодо Лукашенка, то будемо виглядати безпринципними слабаками.

Як на мене, їздити українцям тепер до Білорусі небезпечно, причому будь-яким чином. Лукашенко в глухому куті й невідомо, що йому спаде на думку, додаткових заручників чи фейкові замахи не слід виключати. Тепер Лукашенко здатен на що завгодно. А Україну, як країну вільних людей, він боїться і ненавидить", - написав Клімкін.

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Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.