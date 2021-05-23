Літак Ryanair, на якому летів Протасевич, випустили з Мінська
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу аеропорту.
"У 20.48 (відповідає київськиому часу. - Ред.) Boeing 737-800 Ryanair вилетів з Національного аеропорту Мінськ до Вільнюса", - йдеться в повідомленні.
На сайті аеропорту уточнюється, що повідомлення про виникнення на борту літака аварійної ситуації отримано о 12:50. "За рішенням командира повітряного судна" о 13:15 літак здійснив посадку в Національному аеропорту Мінськ.
"На борту літака перебувало 123 пасажири. Всі вони пройшли додатковий контроль на авіаційну безпеку та були доставлені в транзитну зону аеропорту для перевірочних заходів. Багаж був знятий з рейсу і також пройшов додаткову перевірку на безпеку", - йдеться в повідомленні.
При цьому не згадується про Романа Протасевича, який був затриманий після приземлення в Мінську.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.