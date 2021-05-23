Прийдемо до влади - робитимемо так само, - депутат ОПЗЖ Кива про захоплення Протасевича в Білорусі
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю білоруські спецслужби з проведенням блискучої операції з нейтралізації супротивника, що несе загрозу національній безпеці. Прийшовши до влади обов'язково будемо використовувати досвід наших сусідів!" - написав він.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.