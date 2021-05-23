Крім Протасевича, з рейсу зняли його дівчину Сапегу. Також у Мінську залишилися ще 3 громадян РФ і 1 - Білорусі, - ЗМІ

З Мінська, крім опозиційного блогера Романа Протасевича, не вилетіли шестеро осіб.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко в телеграмі з посиланням на свої дані повідомив, що літак Ryanair зі Романом Протасевичем на борту погрожували збити, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими відомостями, білоруська сторона через диспетчерів погрожувала збити літак, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську", - написав опозиціонер.

У цьому відео Латушко зазначив, що за даними Народного антикризового управління, винищувач-перехоплювач ВВС Білорусі подав маневром умовний сигнал пілотам лайнера авіакомпанії Ryanair слідувати за ним. "Капітан цивільного повітряного судна зобов'язаний був підкоритися. Капітан міг не підкоритися команді диспетчера, але під час загрози з боку військового літака - зобов'язаний", - підкреслив опозиціонер.

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Також за їхніми відомостями, в Вільнюс з Мінська не вилетіли два громадянини Білорусі і чотири громадянини Росії.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас написав у фейсбуці, що в Вільнюс не полетіла дівчина Романа Протасевича і ще чотири людини.

За даними telegram-каналу "Білорусь головного мозку", який зараз курує Протасевич, дівчина також затримана.

"Близько 15 хвилин тому в Литві приземлився літак Ryanair - на рейсі не виявилося двох білорусів і чотирьох росіян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.