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Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: "У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність!"

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Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: "У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність!"
Експерт з інформаційних технологій, колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін вважає, що нардеп від "слуги народу" Євген Шевченко - агент.

Про це Золотухін написав  у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У нас дебіл (або агент) досі в правлячій  фракції - ось це державність!"- прокоментував він повідомлення в телеграмі нардепа.

Ексзаступник міністра Золотухін про слугу народу Шевченка: У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність! 01

Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера, а нардеп ОПЗЖ Ілля Кива пообіцяв застосовувати подібні методи.

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Топ коментарі

  • Fish Man
    Экс-замминистра Золотухин о "слуге народа" Шевченко: У нас дебил (или агент) до сих пор в правящей фракции - вот это государственность! - Цензор.НЕТ 7463
  • Койот Восточноукраинский
    Это отражения дуализма народа Украины. Кацапы тут внедрились давно и глубоко. И клонируют и далее себе подобных.
  • KAISERWALD
    Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність! - Цензор.НЕТ 1057
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