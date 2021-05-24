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Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг

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Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг
Примусова посадка літака в Мінську - серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування.

Таку впевненість висловив генсек НАТО Єнс Столтенберг в  твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Ми уважно стежимо за примусовою посадкою в Білорусі рейсу, що прямував до Вільнюса, і за повідомленнями про затримання опозиціонера Романа Протасевича. Це серйозний і небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування", - пише він.

Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг 01

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську був екстрено посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

В ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включаючи Протасевича, інакше загрожують наслідками.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Топ коментарі

  • Shu Shu
    Требующий международной озабоченности.
  • NonCFist
    Расследования? Ну расследуйте, расследуйте... пустозвоны. Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9797
    Примусова посадка літака в Мінську - небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5764
  • Yevhen Tarnavskyi
    Да-да, запилите расследование лет на 5-10 и побольше глубоких обеспокоенностей как вы умеете. Это поможет.
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