Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу, - ОТУ "Схід"
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 23 травня збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ОТУ.
"В результаті обстрілу зі станкового гранатомета один воїн зазнав осколкового поранення. Його оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника – задовільний", - наголошується в повідомленні.
На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
Українська сторона СЦКК передала інформацію про дії збройних формувань Російської Федерації представникам ОБСЄ.