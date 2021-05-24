Прем'єр Польщі Моравецький наполягає на забороні польотів білоруських авіакомпаній над територією ЄС

До Міністерства закордонних справ Польщі викликали білоруського посла через примушення до посадки літака Ryanair в аеропорту Мінська і затримання опозиційного блогера Романа Протасевича.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Я попросив міністра закордонних справ вжити рішучих заходів щодо цього питання. Посла Білорусі у Варшаві негайно викликали до Міністерства закордонних справ", - заявив він.

Крім того, польський прем'єр заявив у Twitter, що екстрена посадка літака в Мінську - акт державного тероризму.

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"Я рішуче засуджую затримання Романа Протасевича білоруською владою після захоплення пасажирського літака авіакомпанії Ryanair. Це акт державного тероризму, який не може залишитися безкарним", - наголосив Моравецький.

Він повідомив, що звернувся до голови Євроради з проханням розширити порядок саміту 24 травня пунктом про негайне запровадження санкцій проти режиму Лукашенка.

Моравецький має намір домагатися заборони польотів "Бєлавіа" над територією Євросоюзу. "Санкції насамперед мають торкнутися питання авіасполучення над територією Білорусі та заборони польотів для авіакомпаній Білорусі", - цитує прем'єра Польщі PAP.

Польські ЗМІ повідомляють, що літак, який прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс, зареєстровано в Польщі.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

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В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.