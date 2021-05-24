Дівчина Протасевича Сапега - громадянка РФ, на зв'язок після посадки літака в Мінську не виходила, - ЗМІ

Окрім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку, може йтися про Софію Сапегу, дівчину білоруського опозиційного блогера.

Про це стало відомо BBC, передає Цензор.НЕТ.

23-річна Сапега на цей момент навчається в магістратурі Європейського державного університету (ЄДУ) у Вільнюсі за програмою "Міжнародне право і право Європейського Союзу", розповів Бі-бі-сі офіційний представник ЄДУ Максим Мілта.

Він також підтвердив, що її затримали в Мінську. Після затримання на зв'язок вона не виходила, додав він. "Європейський гуманітарний університет докладає всіх зусиль для якнайшвидшого звільнення Софії Сапеги", - сказав Мілта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Польщі Моравецький наполягає на забороні польотів білоруських авіакомпаній над територією ЄС

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: Дівчину білоруського опозиційного блогера Протасевича також затримали в Мінську, - ЗМІ