Примус літака до посадки в Мінську - серйозне посягання на цивільну авіацію в Європі, - Маас

Влада Білорусі, вдавшись до вигаданого приводу для посадки літака в столиці республіки, зазіхає на свободу цивільної авіації в Європі.

Про це, як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, коментуючи примусову посадку рейсу Ryanair FR4978 у Мінську 23 травня

"Той факт, що рейс між двома країнами ЄС був змушений зробити зупинку під приводом загрози вибуху бомби, є серйозним посяганням на цивільну авіацію в Європі", - заявив міністр.

Він висловив велику стурбованість німецької сторони щодо приводу для арешту журналіста Романа Протасевича, який летів цим рейсом.

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"Такий акт не може залишитися без чітких наслідків з боку Європейського Союзу. Ми дуже стурбовані повідомленнями про те, що в такий спосіб було заарештовпно журналіста Романа Протасевича. Майбутня неофіційна зустріч Європейської ради також має розглянути цей інцидент", - заявив Маас.

Він підкреслив, що Білорусь має звільнити Романа Протасевича.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

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В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.