США і ще 7 країн закликали заборонити польоти над Білоруссю, включно з польотами в РБ і з неї

Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес спільно з колегами із Чехії, Латвії, Німеччини, Литви, Ірландії, Польщі та Великої Британії опублікували заяву, в якій засуджують владу Білорусі після інциденту з рейсом Ryanair.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми (...) засуджуємо загрозу застосування насильства до цивільного літака в небі над Білоруссю", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті комітету сенату США з міжнародних відносин.

"Ми закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) негайно провести розслідування цього явного порушення вільного транзиту між державами і загроз для повітряних суден", - зазначили вони.

Доти, поки не буде проведено розслідування, законодавці закликають призупинити членство Білорусі в організації і "заборонити всі польоти над республікою, включно з польотами в країну та з неї".

Крім того, законодавці зажадали "негайного і беззастережного звільнення Романа Протасевича".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

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В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.