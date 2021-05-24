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На канатній дорозі в Італії обірвалася кабіна, загинули 14 осіб. ФОТОрепортаж

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На півночі Італії внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі Стреза-Моттароне загинули 14 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Associated Press.

Одна дитина із двох, доставлених до лікарні в Турині, померла. Ще одна дитина перебуває в критичному стані.

Раніше повідомлялося про дванадцятьох загиблих.

Серед загиблих шестеро громадян Ізраїлю, зокрема родина з чотирьох осіб, яка проживала в Італії, повідомило міністерство закордонних справ Ізраїлю.

На канатній дорозі в Італії обірвалася кабіна, загинули 14 осіб 01

Причини події поки невідомі, проте, найімовірніше, йдеться про обрив троса. Кабінка зірвалася незадовго до прибуття на станцію і звалилась у важкодоступній лісистій місцевості.

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Міністр транспорту Італії Енріко Джованніні оголосив про створення комісії з розслідування трагедії і заявив, що він вже зробив запит даних про ремонтні роботи і перевірки, проведені на лінії в минулому. Він планує відвідати місце інциденту в понеділок.

На канатній дорозі в Італії обірвалася кабіна, загинули 14 осіб 02

Зазначається, що канатна дорога була відремонтована в 2016 році і лише нещодавно знову відкрилася після скасування обмежень через COVID-19.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі висловив співчуття сім'ям загиблих.

На канатній дорозі в Італії обірвалася кабіна, загинули 14 осіб 03

Президент Італії Серджіо Маттарелла, висловлюючи співчуття, закликав до "неухильного дотримання всіх норм безпеки" на транспорті.

На канатній дорозі в Італії обірвалася кабіна, загинули 14 осіб 04
Фото: сайт видання Reuters

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Топ коментарі

  • Porol ferton
    Жесть...Соболезнования.😟
  • Макс Томин
    Кошмар, соболезнования
  • Николай Нестор Нагорняк
    "Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса." Канаты где связано с перемещением людей должны иметь 10-ти кратный запас прочности и подвергаться всяким строгостям профилактики и учета износа, пробега и т.п. Но, жадный "бизнес" и непрофессионализм, неаккуратность, необязательность,.... Технология АВОСЬ распространилась/распространяется по всему миру. Особенно в сфере досуга - отдыха и всякой прочей индустрии удовольствий.
    Авось - исконно русское /старославянское) слово, есть индикатор мотивации русского человека пустить всё на самотёк в извечной надежде, что «пронесёт» и, по воле слепого случая либо благодаря вмешательству неведомых сверхъестественных сил, любой косяк будет исправлен, а всякая беда обойдёт за сто вёрст. - W.
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