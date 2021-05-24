В Україні за добу від COVID-19 померли 68 людей, зафіксовано 1334 нові випадки зараження, 6999 осіб одужали
4 7187
1334 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 травня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
1334 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 травня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 183 855 випадків коронавірусної хвороби.
Також за даними РНБО, за минулу добу 68 осіб померли від COVID-19 (всього - 49 436), одужали за минулу добу - 6999 (загалом - 1 957 561).
В Україні станом на ранок 24 травня хворіють на коронавірусну хворобу 176 858 осіб, що на 5733 менше, ніж добою раніше.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (190), Миколаївській (151) областях, Києві (125) та Харківській (101) області.