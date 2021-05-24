Україна посідає 15 місце у світі і друге в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 24 травня у світі зареєстрували 478 004 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 9897 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 167 531 200 випадків інфікування, з них 478 004 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 478 418 осіб, з них 9897 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 148,5 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 28-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту, за летальними випадками - 15-ту і 2-гу позицію відповідно.



