Батько ексголовного редактора NEXTA Протасевича про арешт сина в Білорусі: Операція готувалася не один день, і не тільки спецслужбами РБ

Родина арештованого в Білорусі ексголовного редактора NEXTA Романа Протасевича вважає, що арешт був спланованою операцією, до якої готувалися кілька тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це батько опозиціонера Дмитро Протасевич розповів в інтерв'ю "Радыё Свабода", передає ТСН.

"Як колишній солдат скажу, що ця операція була продуманою, чітко готувалася не один день, а навіть тижні. Я повністю переконаний, що це була заздалегідь спланована операція, яка була ретельно підготовлена, і, напевно, не лише спецслужбами Білорусі", - висловився чоловік.

За його словами, перехоплення цивільного літака, який прямував з Афін до Вільнюса, було "терористичним актом".

"Теракт жахливий не тому, що він стався, а через його наслідки. І вони набагато гірше, ніж сам теракт. Ми дуже переживаємо через те, що відбувається з нашим сином. На жаль, ми не знаємо, де він, що з ним", - поділився Дмитро Протасевич.

Побоюючись політичного переслідування, родина Протасевичів виїхала з Білорусі вісім місяців тому. Батько затриманого журналіста розповів, що син перебував на відпочинку і 23 травня мав прилетіти додому.

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На його думку, дії білоруської влади віддзеркалюють "стандарти минулого століття, коли ще існував Радянський Союз".

"Нинішня влада боїться незалежних журналістів, свободи слова, боїться, що якісь її дії стануть відомі світовій громадськості. Вони думають, (...) якщо ви заткнете журналістів, посадите всіх в тюрму, візьмете під контроль всі ЗМІ, ви зможете спокійно займатися темними справами, плюючи на громадську думку", - продовжив чоловік.

Він також прокоментував заклик низки держав до заборони польотів над Білоруссю. Це, зауважує Протасевич, "сильно позначиться на "Белавіа", але санкції повинні стосуватися не лише авіасполучення".

"У першу чергу контролю над фінансовими потоками сім'ї Лукашенка і нинішніх чиновників. Напевно, у них є рахунки в зарубіжних банках, нерухомість. Можливий арешт, блокування акаунтів. Це чинитиме серйозний тиск", - підсумував батько Романа Протасевича.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

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В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.