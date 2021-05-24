Із вересня навряд чи ми підемо на дистанційне навчання, - Шкарлет

Міністр освіти України Сергій Шкарлет вважає, що ймовірність виходу на дистанційне навчання з 1 вересня залежить від дисципліни українців. За його словами, потрібно просто навчитися жити в цих умовах пандемії.

Про це він розповів в інтерв'ю для РБК-Украина, передає Цензор.НЕТ.

Шкарлет сподівається, що вакцинація дасть колективний імунітет. Також він розповів, що є базова позиція міністерства про те, що дитячі садки, спеціальні установи та 1-4 класи в обов'язковому порядку повинні вчитися очно.

"З вересня навряд чи ми підемо (на "дистанційку". - Ред.), тому що я сподіваюся, що погода нам дасть ще теплої пори року", - сказав він.

За його словами, перед опалювальним сезоном, це десь кінець жовтня, погода, як правило, псується, тоді є загальні респіраторні захворювання, пов'язані з переохолодженням.

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Також він нагадав про платформу "Всеукраїнська школа онлайн". За його словами, також розроблені багато власних платформ, інновацій, які дозволяють викладачам істотно поліпшити дистанційний процес навчання.