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Ізраїль із 1 червня скасовує всі карантинні обмеження

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Ізраїль із 1 червня скасовує всі карантинні обмеження
Ізраїль із червня скасує для своїх жителів усі обмеження, запроваджені раніше у зв'язку з пандемією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я.

"Уперше від початку пандемії всі обмеження на території Ізраїлю будуть зняті з 1 червня", - зазначили в міністерстві.

Водночас, однак, обмеження для туристів з-за кордону залишаться чинними і, можливо, навіть будуть посилені, щоб запобігти завезенню варіантів вірусу.

Понад п'ять мільйонів осіб (55 відсотків населення) вже двічі вакциновані проти коронавірусу. Доступ у ресторани, бари і спортзали мають тільки повністю щеплені або видужалі із "зеленим паспортом". З червня люди, які не пройшли вакцинацію, також матимуть доступ до цих інституцій повсюдно.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Вони не обирають у владу кловунів.
  • Герхард
    Израиль - страна здорового человека.

    Украина - страна зебилов.
  • vitaliymkua
    Дикуни. Не має в них Степанова...
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