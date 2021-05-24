За добу від коронавірусу в Україні вакцинували 1325 осіб, загалом - 1 054 139, - МОЗ

За минулу добу 321 людину щеплено першою дозою вакцини проти коронавірусу, повністю імунізовані 1004 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Протягом доби працювали 28 мобільних бригад і 17 пунктів вакцинації.

Станом на 24 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 584 464 особи.

Від початку вакцинальної кампанії прищепили 978 354 особи, з них отримали 1 дозу - 978 352 особи, повністю імунізовані й отримали 2 дози - 75 787 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 054 139 щеплень.

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