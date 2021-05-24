Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мабть бути санкції: це акт повітряного піратства, - Хармс

Ексдепутатка Європейського парламенту Ребекка Хармс вказала на необхідність введення санкцій не тільки проти Мінська, а й проти Росії в разі її причетності до захоплення літака Ryanair.

"Якщо російські агенти брали участь в захопленні літака, то санкції повинні бути введені і проти Росії", - заявила Хармс, коментуючи де-факто захоплення підтримуваним Москвою білоруським режимом лайнера авіакомпанії Ryanair, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами німецької політичної діячки, на ці нові санкції проти РФ могли б включати, зокрема, відмову від проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

Також Хармс висловила надію, що всі міжнародні рейси в небі над Білоруссю будуть припинені.

"Усі особи, відповідальні за цей акт повітряного піратства, повинні бути передані в міжнародний суд. Не повинно бути жодної безкарності для диктатора і лояльних йому офіцерів в білоруських військово-повітряних силах", - заявила вона.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

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В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.