"Укргідроенерго" при Сироті не заплатило до бюджету 2 млрд гривень, а сам він - за крок від звільнення

Робота наглядової ради і виконавчого органу ПрАТ "Укргідроенерго" визнана незадовільною.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів №400-р.

Державна аудиторська служба провела в "Укргідроенерго" ревізію фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.20219 до 31.12.2020. В акті Держаудитслужби йдеться, що "Укргідроенерго" не заплатило до державного бюджету 2 млрд грн дивідендів в 2019 році.

Несплата дивідендів призведе до додаткового нарахування пені в сумі 348,5 млн грн, що також призведе до додаткових витрат держкомпанії.

10 років - з березня 2011 року - компанією "Укргідронерго" керує Ігор Сирота, він є головою правління і генеральним директором компанії. Таким чином, він не перерахував дивіденди до державного бюджету не через незнання, а навмисне.

Кабінет міністрів розглянув звіти наглядової ради "Украгідроенерго і виконавчих органів держкомпанії і визнав результати її роботи незадовільними.

Крім того, ряд питань викликали і процедури державних закупівель, що проводилися "Укргідроенерго". Так, ключовим підрядником "Укргідроенерго" є компанія "Будівельний холдинг "Шевченківський", який отримав замовлень від "Укргідроенерго" більш ніж на 260 млн грн.

ЗМІ раніше повідомляли про ще одну таку компанію - "НВО "Укргідроенергобуд", яка також є постійним підрядником "Укргідроенерго" і пов'язана з родиною Ігоря Сироти.