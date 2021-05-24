Поправки до законопроєкту про заборону реклами сигарет пропонують заборонити показ кінофільмів, що містять сцени куріння

Одна з внесених до законопроєкту про заборону реклами куріння №4212 поправок пропонує заборонити створення і трансляцію кіно-, аудіо-, відеопродукції, що зображає куріння тютюнових виробів (зокрема табаковмісних виробів для електричного нагрівання).

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить перелік поправок до відповідного законопроєкту, текст якого має у своєму розпорядженні "Інтерфакс-Україна".

На сайті Верховної Ради текст законопроєкту №4212 із запропонованими до другого читання поправками поки відсутній.

"Забороняється обіг, демонстрація та прокат кіно-, аудіо-, відео-, радіо-, телепродукції, матеріалів на електронних носіях, інших видів продукції, які містять зображення тютюнових виробів і процесу їхнього вживання, використання зображень тютюнової продукції", - йдеться в тексті запропонованої до другого читання законопроєкту поправки №115.

Зазначається, що ця поправка передбачає запровадження заборони ЗМІ надавати послуги виробникам і/або імпортерам тютюнових виробів і пов'язаних з ними організацій.

Поправка №187 до законопроєкту пропонує заборонити виробникам тютюнової продукції та її імпортерам надавати будь-яку підтримку неприбутковим (в тому числі благодійним та громадським) організаціям, незалежно від того, робиться це в обмін або не в обмін на її популяризацію. Цією поправкою також пропонується запровадити заборону на корпоративну соціально-відповідальну діяльність таких компаній, проведення інформаційних кампаній та заходів для населення (зокрема з метою профілактики куріння серед молоді), проведення будь-яких рекламних, медійних і соціальних проєктів.

Також ця поправка передбачає запровадження заборони виробникам та імпортерам тютюнової продукції надавати фінансову та іншу допомогу організаторам заходів, закладам громадського харчування та інших місць відпочинку, зокрема проводити для них будівництво або ремонт приміщень.

До другого читання законопроєкту №4212 також пропонується поправка №241, згідно з якою законопроєкт після ухвалення його в другому читанні має набути чинності через місяць з дня його опублікування, а Кабінет Міністрів має в місячний термін привести у відповідність до нього свої нормативно-правові акти.

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