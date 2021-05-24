На Закарпатті відремонтують 54 км міжнародної траси М-06, - ОДА

54 км міжнародної траси М-06 Київ-Чоп цього року відремонтують на Закарпатті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook заступник голови Закарпатської ОДА Максим Білецький.

Зазначається, що ремонт траси почали в 2020 році, а цього року в межах президентської програми "Велике будівництво" вже планують відновити 6 ділянок дороги.

"3 ділянки цього року відновлять у межах поточного середнього ремонту, і ще 3 - в межах капітального. Загалом це понад 54 км автодороги", - заявив заступник голови ОДА.

Загалом через Закарпатську область проходить 134 км траси М-06. Ця дорога веде до двох пунктів пропуску: в обхід Ужгорода до україно-словацького кордону і через місто Чоп до КПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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