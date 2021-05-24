До "санкційних списків РНБО" потрапили наші брати-чеченці з добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура. Це спецоперація РФ, - Ярош

Росія проводить спецоперацію з дестабілізації ситуації в Україні, з метою подальшого розширення агресії і повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" командувач Української добровольчої армії, екснардеп, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийшла інформація, що до "санкційних списків РНБО" потрапили наші Брати по зброї з добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура ... Наші Брати-чеченці", - розповів він.

"Вважаю, що кремлівська агентура, яка інфільтрована у силові украінські структури та владу, проводить спецоперацію по дестабілізації ситуації всередині Держави, з метою подальшого розширення агресіі та повномасштабного вторгнення в Україну... Саме тому агенти Кремля всунули у списки злодіїв, бандитів, антиукраїнських елементів, Людей, які пліч-о-пліч з нами пройшли військовий шлях з 2014 року, боронячи нашу Свободу і Незалежність.Попереджаю владу: ми, наших Побратимів-чеченців, не віддамо на поталу ворогу...Якщо для їх захисту треба буде використати силу - ми це зробимо...Дуже сподіваюсь на патріотичну, державницьку позицію Секретаря РНБО та офіцерів і генералів СБУ і МВС!" - додав Ярош.

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