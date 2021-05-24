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До "санкційних списків РНБО" потрапили наші брати-чеченці з добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура. Це спецоперація РФ, - Ярош

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До "санкційних списків РНБО" потрапили наші брати-чеченці з добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура. Це спецоперація РФ, - Ярош
Росія проводить спецоперацію з дестабілізації ситуації в Україні, з метою подальшого розширення агресії і повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" командувач Української добровольчої армії, екснардеп, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийшла інформація, що до "санкційних списків РНБО" потрапили наші Брати по зброї з добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура ... Наші Брати-чеченці", - розповів він.

"Вважаю, що кремлівська агентура, яка інфільтрована у силові украінські структури та владу, проводить спецоперацію по дестабілізації ситуації всередині Держави, з метою подальшого розширення агресіі та повномасштабного вторгнення в Україну... Саме тому агенти Кремля всунули у списки злодіїв, бандитів, антиукраїнських елементів, Людей, які пліч-о-пліч з нами пройшли військовий шлях з 2014 року, боронячи нашу Свободу і Незалежність.Попереджаю владу: ми, наших Побратимів-чеченців, не віддамо на поталу ворогу...Якщо для їх захисту треба буде використати силу - ми це зробимо...Дуже сподіваюсь на патріотичну, державницьку позицію Секретаря РНБО та офіцерів і генералів СБУ і МВС!" - додав Ярош.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ввів в дію санкції проти ворів у законі і ватажків терористів (оновлено)

Нагадаємо, 21 травня 2021 року президент Володимир Зеленський указом затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій, як розповів сам Зеленський, проти ватажків терористів, ворів у законі і іноземних кримінальних авторитетів. У списку фізичних осіб, щодо яких вводяться санкції, - 674 особи.

До санкційних списків РНБО потрапили наші брати-чеченці з добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура. Це спецоперація РФ, - Ярош 01

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    В "санкционные списки СНБО" попали наши братья-чеченцы из добровольческого батальона им. шейха Мансура. Это спецоперация РФ, - Ярош - Цензор.НЕТ 6412
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Розбудіть Данілова з Бакановим. Другу добу пишуть про чеченців-добровольців, яких вони записали в злодії, а патріот з Луганська Данілов та друг дитинства Зєлі Баканов мовчать, як риба об лід.
  • vismavista
    Так при нынешнем "любителе Юрмалы" наоборот поощряются все предательства в угоду "заглянуть в глаза Путину". Для возможности встречи с Путиным не только чеченцев выдадут, хоть все личные составы добровольческих подразделений, сопротивлявшихся агрессии.
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