За рік карантину якість освіти впала на 8%, але це не критично, - Шкарлет

В Україні за рік карантину рівень освіти впав на 8%. Міністр освіти України Сергій Шкарлет вважає, що це не критично.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, мінімум раз надва місяці Державна служба якості освіти робить моніторинги щодо якості та наявності залишкових знань після вивчення тієї чи іншої частини освітньої програми.

Порівняно з грудневим моніторингом якість і рівень дистанційної освіти на 10-15% покращився і зараз становить 70-75%, повідомив міністр.

"Загалом ми приблизно на 8% відсотків оцінюємо падіння якості, але це насправді не критично. Ми розуміли, що якість освіти в будь-якому випадку буде падати", - повідомив Шкарлет виданню.

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За його словами, це залежить перш за все від первинних навичок і того, що заклала сім'я дитині.

Нагадаємо, раніше міністр освіти оцінив ймовірність "дистанційки" з 1 вересня.