Новини

Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом"

12 36380
Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом"
Нардеп Євген Шевченко відреагував на своє виключення з фракції "Слуга народу".

Про це нардеп повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті мене виключили з фракції Слуга Народу! Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і Президента остаточно. Саня, Олександре Дубінський, привіт! Я ж казав, що буду наступним", - йдеться в повідомленні.

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка.

Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексзаступник міністра Золотухін про "слугу народу" Шевченка: "У нас дебіл (або агент) досі в правлячій фракції - ось це державність!"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Дмитро Ярош

    Нардеп Шевченко об исключении из фракции "Слуга народа": "Наконец-то! Пойдем своим путем" - Цензор.НЕТ 1929Вибране · 14 год ·

    Шановні пані та панове!

    Українські Журналісти!

    Звертаюсь до вас із проханням поширити цей текст...

    Прийшла інформація, що у «санкційні списки РНБО» потрапили наші Брати по зброї із добровольчого батальйону ім. шейха Мансура... Наші Брати-чеченці.

    Прошу максимального розголосу про цей кричущий факт!

    Вважаю, що кремлівська агентура, яка інфільтрована у силові украінські структури та владу, проводить спецоперацію по дестабілізації ситуації всередині Держави, з метою подальшого розширення агресіі та повномасштабного вторгнення в Україну...

    Саме тому агенти Кремля всунули у списки злодіїв, бандитів, антиукраїнських елементів, Людей, які пліч-о-пліч з нами пройшли військовий шлях з 2014 року, боронячи нашу Свободу і Незалежність.

    Попереджаю владу: ми, наших Побратимів-чеченців, не віддамо на поталу ворогу...

    Якщо для їх захисту треба буде використати силу - ми це зробимо...

    Дуже сподіваюсь на патріотичну, державницьку позицію Секретаря РНБО та офіцерів і генералів СБУ і МВС!

    Смерть російській федерації!

    Слава Вільній Ічкерії!
    Слава Україні!
  • Николай Влад
    пойдёш ка ты своим путём нах... к своему батьке лукашенко и там будеш лизать ему зад... но недолго... ибо его скинут или грохнут, а ты будеш дальше бежать гонимый... уже в рашку к пуйлу и будеш лизать уже нового хозяина... но тоже недолго )
  • Welle
    Идите своим путем в РФ или РБ
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини