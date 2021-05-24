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Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський

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Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський
Уже сьогодні ситуація в Білорусі та політика щодо режиму Лукашенка має стати предметом розгляду нашої Ради національної безпеки. Україна має стати однією з перших, хто поставить питання про ситуацію в Білорусі на порядку денному ключових міжнародних організацій.

Про це заявив дипломат Данило Лубківський, передає Цензор.НЕТ.

"Крім короткої репліки речника МЗС про чомусь "чергову атаку на свободу слова", я поки не побачив жодної серйозної реакції офіційного Києва на арешт Романа Протасевича і захоплення цивільного літака в Білорусі. Справжня реакція має бути іншою – чіткою і жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому державному рівні", - розповів він.

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"Уже сьогодні ситуація в Білорусі і політика стосовно режиму Лукашенка повинна стати предметом розгляду нашої Ради національної безпеки. Саме цей орган має діяти в ситуаціях, коли поруч з нашими кордонами відбуваються акти державного тероризму. Треба розширити і посилити режим санкцій. Цю політику слід розраховувати на тривалий час. В особі Лукашенка ми маємо справу з Путіним. Інакше вже ніколи не буде. Треба мобілізувати всі необхідні засоби для попередження провокацій проти самої України. Україна повинна стати в числі перших, хто поставить питання про ситуацію в Білорусі на порядок денний ключових міжнародних організацій. Боротьба за визволення Романа Протасевича і звільнення інших білоруських опозиціонерів має стати частиною нашої зовнішньої політики. Якщо Україна не боротиметься за свободу Білорусі, завтра ніхто не боротиметься за свободу нашу", - резюмував Лубківський.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський 01

Топ коментарі

  • Люцифер
    Наш уссатый уже побежал осуждать усатого. Настоящая реакция Украины на арест Протасевича должна быть другой - четкой и жесткой. Она должна прозвучать на самом высоком уровне, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5296
  • Саша Иванов 532d2187
    ну да целое СНБО решило указом чеченцев выдать фысыбы .а вы на что то надеетесь ???? ..я вообще ставлю под сомнение легитимность украинской власти .которая говорит нам про ЕС и НАТО в то время дрочат на путлера и питают к нему илюзиями или просто у них бизнес в рыфы ..будет вообще не подозрительно когда начнут что то нам еще запрещать и увиличивать штаты МВД
  • Александр Лихошва
    Косоволодька промолчит ?
    Он собрался на чай у *****, , так что ….
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