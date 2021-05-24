Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський

Уже сьогодні ситуація в Білорусі та політика щодо режиму Лукашенка має стати предметом розгляду нашої Ради національної безпеки. Україна має стати однією з перших, хто поставить питання про ситуацію в Білорусі на порядку денному ключових міжнародних організацій.

Про це заявив дипломат Данило Лубківський, передає Цензор.НЕТ.

"Крім короткої репліки речника МЗС про чомусь "чергову атаку на свободу слова", я поки не побачив жодної серйозної реакції офіційного Києва на арешт Романа Протасевича і захоплення цивільного літака в Білорусі. Справжня реакція має бути іншою – чіткою і жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому державному рівні", - розповів він.

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"Уже сьогодні ситуація в Білорусі і політика стосовно режиму Лукашенка повинна стати предметом розгляду нашої Ради національної безпеки. Саме цей орган має діяти в ситуаціях, коли поруч з нашими кордонами відбуваються акти державного тероризму. Треба розширити і посилити режим санкцій. Цю політику слід розраховувати на тривалий час. В особі Лукашенка ми маємо справу з Путіним. Інакше вже ніколи не буде. Треба мобілізувати всі необхідні засоби для попередження провокацій проти самої України. Україна повинна стати в числі перших, хто поставить питання про ситуацію в Білорусі на порядок денний ключових міжнародних організацій. Боротьба за визволення Романа Протасевича і звільнення інших білоруських опозиціонерів має стати частиною нашої зовнішньої політики. Якщо Україна не боротиметься за свободу Білорусі, завтра ніхто не боротиметься за свободу нашу", - резюмував Лубківський.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.