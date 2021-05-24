Пілот "Аерофлоту" Литвинов розповів, як вчинив би на місці колег із Ryanair: Сідав би у Вільнюсі, а в разі загрози доповідав би про напад на літак

Льотчик першого класу, діючий пілот "Аерофлоту" Андрій Литвинов розповів, як вчинив би в ситуації, що склалася з лайнером Ryanair.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Литвинов заявив у Twitter.

"У світлі останніх подій мене запитують, що зробив би я на місці командира, якого "мінують", а потім перехоплює винищувач? Відповідаю:

Займаюся порятунком літака і пасажирів. Приймаю рішення на посадку на найближчому аеродромі, а це Вільнюс. Повідомляю про своє рішення диспетчеру. Якщо мене примушують до інших дій, включаю сигнал біди, доповідаю на аварійній частоті про напад на повітряне судно. Наполягаю на посадці на тому аеродромі, на який було прийнято рішення виходячи з повітряної обстановки, метеопрогнозу, придатності аеродрому, мінімуму і т.д. Якщо виникає реальна загроза, то йду за винищувачем, але на землі вимагаю консула і ЗМІ. Відмовляюся від подальшого виконання завдання у зв'язку зі стресовою ситуацією і їду в готель", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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