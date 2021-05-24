Пілот "Аерофлоту" Литвинов розповів, як вчинив би на місці колег із Ryanair: Сідав би у Вільнюсі, а в разі загрози доповідав би про напад на літак
Як передає Цензор.НЕТ, про це Литвинов заявив у Twitter.
"У світлі останніх подій мене запитують, що зробив би я на місці командира, якого "мінують", а потім перехоплює винищувач? Відповідаю:
- Займаюся порятунком літака і пасажирів.
- Приймаю рішення на посадку на найближчому аеродромі, а це Вільнюс.
- Повідомляю про своє рішення диспетчеру.
- Якщо мене примушують до інших дій, включаю сигнал біди, доповідаю на аварійній частоті про напад на повітряне судно.
- Наполягаю на посадці на тому аеродромі, на який було прийнято рішення виходячи з повітряної обстановки, метеопрогнозу, придатності аеродрому, мінімуму і т.д.
- Якщо виникає реальна загроза, то йду за винищувачем, але на землі вимагаю консула і ЗМІ.
- Відмовляюся від подальшого виконання завдання у зв'язку зі стресовою ситуацією і їду в готель", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.