В Одесі просто в службовому кабінеті застрелився 40-річний офіцер-прикордонник, - ЗМІ

В Одесі сьогодні вранці, 24 травня, у своєму службовому кабінеті в авіазагоні з табельної зброї застрелився прикордонник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТСН.ua розповіли джерела в правоохоронних органах.

Інцидент трапився о 07:30 ранку на Інглезі, 9/2. Померлий - майор 1980 р.н. За даними джерел, можлива причина такого кроку - сімейні проблеми, але наразі встановлюються усі обставини. Нагляд за розслідуванням веде військова прокуратура.

Як підтвердили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, НП сталася сьогодні на території військової частини №9997.

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"Трагедія сталася в службовому кабінеті. Загиблому - понад 40 років, є сім'я...", - сказав представник управління.

Нагадаємо, в Чернівецькій області під час несення служби застрелився 24-річний співробітник прикордонного загону.