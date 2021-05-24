Очільник Ryanair О'Лірі про захоплення Протасевича: Це державне викрадення літака

Очільник авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав інцидент з літаком "підтримуваним державою викраденням".

Вчора авіакомпанія Ryanair досить сухо відреагувала на інцидент із захопленням її літака: вибачилася перед усіма пасажирами, заявивши, що літак було посаджено в найближчому аеропорту на вимогу білоруського управління повітряним рухом. У пресрелізі нічого не говорилося про те, що найближчий аеропорт - зовсім не Мінськ, а Вільнюс, і що на борту їхнього рейсу затримали пасажирів, пише nexta, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що на борту судна, що сіло в Мінську, були присутні співробітники КДБ, які і зійшли в Білорусі.

"Це був випадок державного викрадення літака, державного піратства", - заявив О'Лірі, пише reform.by.

Глава Ryanair заявив, що не може детальніше прокоментувати інцидент, тому зараз ним займається влада ЄС і НАТО.

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"Вочевидь, наміром влади було зняти журналіста і його супутницю з борта. Ми вважаємо, що кілька співробітників КДБ також зійшли з літака в аеропорту", - заявив О'Лірі.

Що стосується подальших польотів над Білоруссю, глава Ryanair сказав, що компанія виконуватиме вказівки влади ЄС.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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