Мінімізація контактів з громадянами: Пенсійний фонд змінив принцип опрацювання заяв на призначення пенсій. ІНФОГРАФІКА

Пенсійний фонд України (ПФУ) почав застосовувати принцип екстериторіальності при опрацюванні заяв про призначення/перерахунок пенсій. Постанова ПФУ діє з 1 квітня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в повідомленні, нова технологія передбачає опрацювання заяв про призначення/перерахунки пенсій бек-офісами територіальних органів Фонду в порядку черговості надходження таких заяв незалежно від того, де було прийнято заяву та де проживає пенсіонер.

Читайте також: Переведення пенсій на картки: у відділеннях "Укрпошти" відключають термінали сторонніх банків

Очікуваний результат впровадження екстериторіальності: