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Мінімізація контактів з громадянами: Пенсійний фонд змінив принцип опрацювання заяв на призначення пенсій. ІНФОГРАФІКА

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Мінімізація контактів з громадянами: Пенсійний фонд змінив принцип опрацювання заяв на призначення пенсій. ІНФОГРАФІКА
Пенсійний фонд України (ПФУ) почав застосовувати принцип екстериторіальності при опрацюванні заяв про призначення/перерахунок пенсій. Постанова ПФУ діє з 1 квітня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в повідомленні, нова технологія передбачає опрацювання заяв про призначення/перерахунки пенсій бек-офісами територіальних органів Фонду в порядку черговості надходження таких заяв незалежно від того, де було прийнято заяву та де проживає пенсіонер.

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Очікуваний результат впровадження екстериторіальності:

  • єдиний підхід до застосування пенсійного законодавства;
  • централізована прозора система контролю за діями фахівців, процесів призначення та перерахунків пенсій;
  • мінімізація особистих контактів з громадянами, відв’язка звернень та їх опрацювання від територіального принципу;
  • попередження можливих випадків зволікань у прийнятті рішення.
  • оптимізація навантаження на працівників.

Мінімізація контактів з громадянами: Пенсійний фонд змінив принцип опрацювання заяв на призначення пенсій 01

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