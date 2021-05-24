В "Голосі" закликали міжнародне співтовариство зупинити державний тероризм у Білорусі

Партія "Голос" приголомшена актом державного тероризму, на який пішов режим Олександра Лукашенка, що захопив владу в Білорусі, коли 23 травня з використанням військової авіації де-факто перехопив літак міжнародного перевізника, що здійснював рейс між двома столицями країн ЄС, аби заарештувати опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Про це йдеться в офіційній заяві політичної сили, передає Цензор.НЕТ.

"Міжнародна спільнота та українська влада мають жорстко реагувати на такі дії маріонетки Путіна. Партія "Голос" розцінює вчорашні дії Лукашенка як акт де-факто повітряного піратства та повернення до практик більшовистського чи нацистського режимів, коли для боротьби з політичними опонентами використовуються методи терору. Саме тому Україна і її союзники мають зайняти рішучу, послідовну і жорстку позицію щодо дій спецслужб та військових проросійських маріонеток", - сказано в заяві.

"Голос" вимагає від влади Білорусі негайно повернути свободу Роману Протасевичу, а також іншим жертвам політичних репресій.

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"Не може держава у центрі Європи у 21 столітті брати людей у заручники та погрожувати громадянам смертною карою через їх політичні переконання", - зазначають в "Голосі".

"Голос" вимагає від української влади:

1) запровадити максимальні санкції на чиновників режиму Лукашенка, задіяних у спецоперації по захопленню Романа Протасевича, а також на всіх поплічників Лукашенка, причетних до репресій та порушень прав людини;

2) обмежити авіаційне сполучення з Республікою Білорусь до відновлення там законності та демократичних процедур, польоти над територією цієї країни наразі становлять пряму небезпеку для українських громадян та громадян інших країн;

3) рекомендувати українським літакам та літакам, що прямують в Україну, оминати повітряний простір Білорусі;

4) активно долучитися до притягнення режиму Лукашенка до відповідальності відповідно до міжнародного права.

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Крім того, "Голос" закликає Європейський Союз, всіх союзників по НАТО та всю світову спільноту жорстко відреагувати на кричущі порушення прав людини та застосувати усі можливі інструменти політичного, дипломатичного, економічного тиску для того, щоб врятувати життя Романа Протасевича та сотень білорусів, що знаходяться у лапах білоруського КДБ, філіалу російської ФСБ в центрі Європи та притягнути режим Лукашенка до відповідальності відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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