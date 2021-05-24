Нардеп від "Слуги народу" Семінський зірвав очну ставку у справі про своє викрадення

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський і депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич разом приїхали на очну ставку у справі про нібито викрадення Семінського, але зірвали її.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Тим часом в Офісі Генерального прокурора відбувалися не менш цікаві події. За інформацією видання, там була організована очна ставка між Семінським і Рудьковським. Примітно, що на слідчий захід Семінський з'явився не сам, а в компанії депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який, за наявною інформацією, часом навіть намагався перехоплювати ініціативу у слідчого", - зазначає видання.

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За словами журналістів, під час очної ставки Шуфрич підтвердив, що в період, коли Семінський нібито був "викрадений" (2012-2015 роки), він насправді перебував за кордоном.

При цьому посеред слідчих дій Шуфрич поїхав на суд у справі Медведчука, щоб спробувати взяти колегу по фракції на поруки. Слідом за ним поїхав і Семінський. В результаті слідчі Генпрокуратури не змогли навіть скласти протокол очної ставки, не кажучи вже про те, щоб його підписали всі учасники зустрічі, як того вимагає законодавство.

Нагадаємо, Олег Семінський, який раніше працював директором найбільшої нафтогазової компанії України "Нафтогазвидобування", звинувачує в тому числі ексміністра транспорту Миколу Рудьковського у викраденні, яке нібито відбулося в 2012 році.

На оприлюднених виданням Цензор.НЕТ записах прослушки СБУ, Семінський обговорює способи "віджати" частку разом з відомим кримінальним авторитетом Андрієм Мельником, якого раніше Семінський якраз і називав одним з виконавців його нібито викрадення.

При цьому Семінський активно згадує про свій статус народного депутата і причетність до президентської команди. Раніше майбутній депутат також потрапив на записи, в яких він підтверджував готовність заплатити за мандат до 7 мільйонів, і пізніше визнав справжність цих матеріалів

За словами Рудьковського, причина протистояння - спроби Семінського "віджати" частку 25% компанії, еквівалентну приблизно 150 мільйонам доларів, яка належить сім'ї ексміністра.

"Семінський каже: якщо ти перепишеш ("частку в Нафтогазвидобуванні", - ред.), я піду в прокуратуру, дам свідчення, що ти мене не викрадав. Справа закриється і все. А якщо ні - у нас у прокуратурі все схоплено, приїдеш в Україну, ми тебе посадимо. Доти, поки не перепишеш те, що ми хочемо", - розповідав Рудьковський в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Ексміністр навіть звернувся з відкритим листом до президента Володимира Зеленського, де докладно виклав всі обставини цієї історії - але лист залишився без відповіді.

На початку цієї весни Рудьковський добровільно повернувся в Україну, дізнавшись про те, що правоохоронці підозрюють його у викраденні Семінського, і отримав формальну підозра у цій справі.

"Рудьковський, почувши про звинувачення, повернувся з-за кордону і сам ініціював співпрацю зі слідством. Крім того, що обвинувачення абсолютно безпідставні, в документах справи немає жодного доказу мотиву і вини Рудьковського. А відсилання до екзотичних аргументів, як-то позиція екстрасенсів з ТБ-шоу за фотографією заявника, взагалі є юридичним ноу-хау", - заявив адвокат ексміністра Микола Катеринчук.