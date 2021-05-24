В ОП відреагували на інцидент з літаком Ryanair: "Це, безсумнівно, прямий прояв міжнародного тероризму"

В офісі Президента України розцінюють інцидент із примусовою посадкою літака Ryanair у Білорусі як прояв міжнародного тероризму.

Про це повідомив радник керівника Офісу глави держави Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряний інцидент у Білорусі з рейсом Афіни-Вільнюс - це, безсумнівно, прямий появ міжнародного тероризму. І трактуватися цей інцидент має однозначно", - сказав Подоляк.

За його словами, примушування пасажирського літака до посадки в Мінську за сфальсифікованим приводом "про мінування" і під конвоєм військової авіації - це безумовний і демонстративний виклик сучасного світу.

Також читайте: В "Голосі" закликали міжнародне співтовариство зупинити державний тероризм у Білорусі

Очевидно також, підкреслив Подоляк, що "цей фантастичний за цинізмом і витонченістю акт "нинішньої білоруської держави вимагає обов'язкової жорсткої юридичної оцінки.

"Мінімально це може бути "заборона на небо", ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Оптимально - прямі персональні санкції щодо авторів даного єзуїтського сценарію. Ключове адже тут те, що подібні дії явно руйнують загальноприйняті правила поведінки та створюють смертоносні прецеденти", - зазначив радник керівника ОП.

При цьому він констатував, що засобів впливу на офіційний Мінськ не так багато.

Також читайте: У мережі опублікували фрагмент розмови пілота Ryanair і диспетчера аеропорту Мінська. АУДIО

На думку Подоляка, в результаті цієї операції сам Олександр Лукашенко, Білорусь у цілому остаточно перейшли у розряд "максимальної токсичності та нерукопожатності".

"Жодного компромісного виходу з тривалої політичної кризи за участю європейських посередників більше неможливо", - вважає він.

Радник керівника Офісу глави держави резюмував, що "єдиний шлях у Лукашенка - остаточно розчинити свою країну в РФ".

Також читайте: Батько ексголовного редактора NEXTA Протасевича про арешт сина в Білорусі: Операція готувалася не один день, і не тільки спецслужбами РБ

"З огляду на підсумкову ціну події, безсумнівно, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки є РФ. Більше того, зараз вже абсолютно очевидно, що саме РФ свого часу готувала щось подібне для України. У вигляді неіснуючої "спецоперації" з точно таким же примусовим сценарієм і подальшої максимальної дискредитації нашої країни, про що досі щиро жалкують окремі наші "корисні", скажімо так, медійні суб'єкти", - сказав він.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.