Європейський гуманітарний університет вимагає звільнити дівчину Протасевича Софію Сапегу: Засуджуємо безкарність влади Білорусі

Європейський гуманітарний університет вимагає звільнити Софію Сапегу - дівчину ексголовного редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Протасевича.

Про це йдеться в заяві університету, інформує Цензор.НЕТ.

"Софія Сапега є громадянкою Російської Федерації і навчається в ЄГУ на програмі "Міжнародне право і право Європейського Союзу". Повертаючись з хлопцем з відпустки, Софію у Вільнюсі очікував майбутній захист магістерської роботи. У результаті проведення владою Білорусі спецоперації щодо посадки літака студентка була затримана співробітниками Управління Слідчого комітету у м. Мінську за надуманими і необґрунтованими обставинам. Викладачі та одногрупники підтверджують, що Софія відрізняється високою успішністю і бездоганною репутацією у спільноті ЄГУ", - йдеться в повідомленні.

Університет наполягає на необхідності надання невідкладної консульської допомоги Софії.

"Крім цього, ЄГУ звертається до міжнародних партнерів, донорів та правозахисної спільноти для того, щоб сприяти негайному звільненню студентки. Університет підтримує зв'язок з родиною Софії", - додали в університеті.

Спільнота ЄГУ категорично засуджує безкарність влади Білорусі і вимагає дотримання міжнародних зобов'язань Білорусі, а також дотримання прав і свобод громадян, зафіксованих у Конституції Білорусі.

"Ми солідарні з усіма незаконно затриманими жителями Білорусі і тими, хто зазнає безпрецедентного політичного переслідування. Ми протестуємо проти несправедливого затримання члена спільноти ЄГУ Софії Сапеги", - підсумували в університеті.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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