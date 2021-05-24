Окупанти в Криму запросили 9 років в'язниці для глави Меджлісу Чубарова

На засіданні так званого "Верховного суду Криму" у справі глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого на окупованому півострові "судять" заочно, 24 травня "обвинувачення" запросило 9 років позбавлення волі. Чубарова окупанти звинувачують у нібито "організації масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомляють російські та окупаційні ЗМІ.

Чубаров і його захист ще не коментували вимогу окупаційного "прокурора".

"Прошу призначити покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі в колонії загального режиму. Термін покарання рахувати з моменту його екстрадиції на територію Російської Федерації", – заявиввін.

Як повідомлялося, в березні 2020 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за звинуваченням в "організації масових заворушень" у Сімферополі 26 лютого 2014 року (ч.1 ст. 212 КК РФ).

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