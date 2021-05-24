Лукашенко підписав закон про заборону журналістам вести прямі трансляції з несанкціонованих акцій

"Президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу в Білорусі, підписав закон, відповідно до якого забороняється вести прямі трансляції з несанкціонованих акцій протесту.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Пул першого, який пов'язують із пресслужбою "президента" РБ.

Зокрема, щодо масових заходів закон встановлює:

- Всі масові заходи мають проводитися виключно на підставі дозволу місцевих органів.

- Заборонено збір, отримання і використання грошових коштів та іншого майна, виконання робіт, надання послуг для відшкодування витрат, обумовлених притягненням до відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів.

- Вводиться заборона висвітлення в режимі реального часу масових заходів, що проводяться з порушенням встановленого порядку, з метою їх популяризації або пропаганди. Ця заборона буде поширюватися зокрема на журналістів засобів масової інформації.

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- Журналістам при виконанні своїх обов'язків забороняється виступати як організаторам чи учасникам масових заходів.

- Місцеві органи та органи внутрішніх справ наділяються правом припиняти роботу інфраструктури (торгових об'єктів, об'єктів громадського харчування, транспорту, ярмарків, організацій усіх форм власності) в місцях проведення масових заходів і за маршрутами прямування їх учасників.

- Закріплюється відповідальність політичних партій та громадських об'єднань за публічні заклики своїх керівників і членів керівних органів до організації і проведення масового заходу до отримання дозволу на його проведення.

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Щодо ЗМІ:

- Розширюється перелік інформації, поширення якої в ЗМІ і на інтернет-ресурсах заборонено. Зокрема, вводиться заборона на розміщення результатів опитувань громадської думки, що належать до суспільно-політичної ситуації, проведених без отримання необхідної акредитації.

- Не допускається розміщення гіперпосилань на повідомлення і матеріали, що містять інформацію, поширення якої заборонено.

- Генеральному прокурору, прокурорам областей, міста Мінська надається право обмежувати доступ до інтернет-ресурсів і мережевих видань, через які поширюються відомості, спрямовані на пропаганду екстремістської діяльності або містять заклики до такої діяльності, а також інша інформація, поширення якої може завдати шкоди національним інтересам.

- Випадки обмеження доступу до інтернет-ресурсів і припинення випуску ЗМІ доповнюються такою підставою, як ухвалення Міжвідомчою комісією з безпеки в інформаційній сфері рішення про наявність інформаційних повідомлень, поширення яких може завдати шкоди національним інтересам.

- Встановлюється, що поряд із рішенням суду випуск ЗМІ може бути припинений рішенням Мінінформу (наприклад, в разі винесення юридичній особі, на яку покладено функції редакції ЗМІ, або засновнику ЗМІ, або власнику мережевого видання двох і більше письмових попереджень).

- Передбачаються заходи, спрямовані на мінімізацію іноземного впливу на білоруський інформаційний ринок.

Так, незалежно від часу створення ЗМІ, їх засновниками не можуть бути іноземні юридичні особи, іноземні громадяни та особи без громадянства, а також юридичні особи з іноземною участю.

- Вводиться можливість позбавлення акредитації журналіста ЗМІ, якщо ним або юридичною особою, на яку покладено функції редакції ЗМІ, порушено встановлений порядок акредитації або поширені відомості, що не відповідають дійсності і порочать ділову репутацію організації, яка акредитувала журналіста, або вчинено умисне протиправне діяння в процесі здійснення професійної діяльності.

- Закріплюється можливість обмеження доступу до копії інтернет-ресурсу, доступ до якого раніше був обмежений.

Зазначається, що основні положення Закону набирають сили через місяць після його офіційного опублікування.