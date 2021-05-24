На столичній ВДНГ створять сучасний урбан-парк: Проєкт об'єднає спільноту вуличних культур з різних міст України

На території експоцентру ВДНГ облаштують сучасний урбан-парк. Він стане місцем, призначеним для заняття численними видами спорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє адміністрація ВДНГ.

Зазначається, що в урбан-парку можна буде займатися традиційним бігом, йогою, тенісом, футболом і баскетболом, паркуром, клаймбінгом і скейтбордингом.

Всі локації будуть безкоштовними для відвідувачів. Крім спорту, тут планують проводити батли і джеми вуличних культур, які допоможуть створити у спортивному кластері ВДНГ унікальну живу атмосферу. Крім того, на території організують Street Culture Hub, який об'єднає спільноту вуличних культур з різних міст України разом із відомими атлетами, артистами і різними командами.

За словами директора ВДНГ Євгена Мушкіна, Україна досі не має розвиненої культури масового спорту, тому цей проєкт має стати драйвером для цілої галузі.

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"Ми відчуваємо свою відповідальність за те, щоб наші відвідувачі могли якісно відновлюватися і надихатися, одночасно зміцнюючи своє здоров'я - саме тому починаємо формування масштабного спортивного кластера. Круто, що держава, зокрема президент, підтримує такі важливі проєкти", - зазначив він.

Проєкт реалізують у рамках президентської програми "Велике будівництво".

Урбан-парк стане частиною спортивного кластера ВДНГ, до розробки якого залучили литовського урбаніста Тадаса Йонаускіса і українську команду Urban Reform, яка реалізувала три проєкти урбан-парків і багато архітектурних концепцій вуличних культур у Харкові. Фінальний план представлять у червні, а підготовчі роботи стартують вже наприкінці травня.

Як заявляв раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цього року за інфраструктурною програмою Володимира Зеленського відкриють 80 стадіонів і 29 басейнів у різних регіонах країни.