На столичній ВДНГ створять сучасний урбан-парк: Проєкт об'єднає спільноту вуличних культур з різних міст України
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє адміністрація ВДНГ.
Зазначається, що в урбан-парку можна буде займатися традиційним бігом, йогою, тенісом, футболом і баскетболом, паркуром, клаймбінгом і скейтбордингом.
Всі локації будуть безкоштовними для відвідувачів. Крім спорту, тут планують проводити батли і джеми вуличних культур, які допоможуть створити у спортивному кластері ВДНГ унікальну живу атмосферу. Крім того, на території організують Street Culture Hub, який об'єднає спільноту вуличних культур з різних міст України разом із відомими атлетами, артистами і різними командами.
За словами директора ВДНГ Євгена Мушкіна, Україна досі не має розвиненої культури масового спорту, тому цей проєкт має стати драйвером для цілої галузі.
"Ми відчуваємо свою відповідальність за те, щоб наші відвідувачі могли якісно відновлюватися і надихатися, одночасно зміцнюючи своє здоров'я - саме тому починаємо формування масштабного спортивного кластера. Круто, що держава, зокрема президент, підтримує такі важливі проєкти", - зазначив він.
Проєкт реалізують у рамках президентської програми "Велике будівництво".
Урбан-парк стане частиною спортивного кластера ВДНГ, до розробки якого залучили литовського урбаніста Тадаса Йонаускіса і українську команду Urban Reform, яка реалізувала три проєкти урбан-парків і багато архітектурних концепцій вуличних культур у Харкові. Фінальний план представлять у червні, а підготовчі роботи стартують вже наприкінці травня.
Як заявляв раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цього року за інфраструктурною програмою Володимира Зеленського відкриють 80 стадіонів і 29 басейнів у різних регіонах країни.