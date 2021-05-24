Новини • Агресія Росії проти України

Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу"

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Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умову повернення окупованих територій Донбасу під контроль України. Для цього, за його словами, потрібно дотримуватися мінських угод.

Про це глава МЗС РФ заявив в інтерв'ю виданню "Аргументи і факти", передає Цензор.НЕТ.

За словами Лаврова, Україна намагається змінити послідовність виконання положень Комплексу заходів, поставивши на перше місце отримання під контроль всього російсько-українського кордону з подальшим проведенням місцевих виборів на Донбасі.

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"Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу до складу української держави. Якщо так, то шлях до цієї мети один - чітке і послідовне втілення в життя Комплексу заходів", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що напруженість на кордоні України з РФ може тривати до кінця вересня поточного року через стягування російських військ і військові навчання армії РФ.

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Топ коментарі

  • Vlad Hof
    Да нормальный тупик, чего ты? Санкции какие никакие а есть, там в ордло каждый день жители черпают счастье рускаго мира ситечком.Все довольны
  • Психиатрическая больница No1
    Лошадь, то что ты должна, всем известно - жрать овёс и не лезть дальше своей обгаженой конюшни.
  • Aleks_15
    и это Украине указывает оккупант. Территорию да, население с двумя паспортами нет.
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