Лавров: "Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу"
Про це глава МЗС РФ заявив в інтерв'ю виданню "Аргументи і факти", передає Цензор.НЕТ.
За словами Лаврова, Україна намагається змінити послідовність виконання положень Комплексу заходів, поставивши на перше місце отримання під контроль всього російсько-українського кордону з подальшим проведенням місцевих виборів на Донбасі.
"Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві має визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу до складу української держави. Якщо так, то шлях до цієї мети один - чітке і послідовне втілення в життя Комплексу заходів", - заявив він.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що напруженість на кордоні України з РФ може тривати до кінця вересня поточного року через стягування російських військ і військові навчання армії РФ.