Держпродспоживслужба вилучила понад 2 тонни небезпечних продуктів, призначених для харчування дітей у шкільних їдальнях

Держпродспоживслужба вилучила дві тонни небезпечних продуктів, призначених для страв у шкільних їдальнях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявила Владислава Магалецька, голова Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів на презентації нового шкільного меню.

Цього року Держпродспоживслужба провела 414 позапланових і 8 планових перевірок з безпеки харчових продуктів. Перевірили 3966 постачальників і 466 операторів ринку, які постачають їжу в 14531 школу.

Виявилося, що кожне четверте шкільне меню (23%) порушує норми харчування.

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За словами Магалецької, результати перевірки такі:

до відповідальності у вигляді штрафу притягнути чотири юрособи

11 операторів ринку взагалі не були зареєстровані

35 операторів працювали без потрібних документів.

щодо 189 операторів склали приписи щодо усунення порушень вимог законодавства.

Також вилучили з обігу понад 2 тонни небезпечних продуктів, призначених для годування дітей:

молока та молокопродуктів 228 кг

м’яса і м’ясопродуків 2084 кг

риби і рибопродуктів 76 кг

їжі рослинного походження 85 кг.

"Це тисяч порцій, які подали дітям, які б їх з'їли", – зазначила Магалецька.

Також вона заявила про кричущі випадки – у Кропивницькому дали дітям небезпечні яйця і стався спалах захворювання, а в Черкаську область поставили куряче м'ясо з сальмонелою.