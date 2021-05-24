Держпродспоживслужба вилучила понад 2 тонни небезпечних продуктів, призначених для харчування дітей у шкільних їдальнях
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявила Владислава Магалецька, голова Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів на презентації нового шкільного меню.
Цього року Держпродспоживслужба провела 414 позапланових і 8 планових перевірок з безпеки харчових продуктів. Перевірили 3966 постачальників і 466 операторів ринку, які постачають їжу в 14531 школу.
Виявилося, що кожне четверте шкільне меню (23%) порушує норми харчування.
За словами Магалецької, результати перевірки такі:
- до відповідальності у вигляді штрафу притягнути чотири юрособи
- 11 операторів ринку взагалі не були зареєстровані
- 35 операторів працювали без потрібних документів.
- щодо 189 операторів склали приписи щодо усунення порушень вимог законодавства.
Також вилучили з обігу понад 2 тонни небезпечних продуктів, призначених для годування дітей:
- молока та молокопродуктів 228 кг
- м’яса і м’ясопродуків 2084 кг
- риби і рибопродуктів 76 кг
- їжі рослинного походження 85 кг.
"Це тисяч порцій, які подали дітям, які б їх з'їли", – зазначила Магалецька.
Також вона заявила про кричущі випадки – у Кропивницькому дали дітям небезпечні яйця і стався спалах захворювання, а в Черкаську область поставили куряче м'ясо з сальмонелою.