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Amnesty International вимагає негайно звільнити білоруського журналіста Протасевича

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Amnesty International вимагає негайно звільнити білоруського журналіста Протасевича
Міжнародна неурядова правозахисна організація Amnesty International закликає невідкладно звільнити білоруського журналіста, колишнього редактора визнаного в Білорусі екстремістським Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, а міжнародну громадськість належними чином відреагувати на цю ситуацію.

Про це йдеться в заяві організації, оприлюдненій у понеділок, 24 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Немає сумнівів в тому, що білоруська влада використовувала фальшиву загрозу вибуху і винищувач МіГ, щоб змусити приземлитися літак, що летів з однієї країни Європейського Союзу в іншу. Причому це було зроблено з єдиною метою - затримати і змусити замовкнути критично налаштованого до білоруської влади журналіста, який виїхав з країни.

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Хоча це звучить як сценарій до голлівудського фільму, насправді це реальність очевидного акту повітряного піратства, який відверто лякає. Європейський Союз і решта світу повинні відреагувати на цю ситуацію і закликати до негайного звільнення Романа Протасевича. Йому повинні дозволити покинути Білорусь і відправитися в країну, яку сам обере", - зазначила директор Amnesty International в регіоні Східної Європи і Центральної Азії Марі Стразерс.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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Топ коментарі

  • NonCFist
    "Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича"
    _А-ааа... Да? Ну это... пишите прямо в Спортлото, пустозвоны.
  • Welt Schmerz
    Вимоги, стурбованості...
    Тут не санкції потрібні, а військова інтервенція, як свого часу в Іраку - повалити режим, Біларусь тимчасово під юрисдикцію окупаційної адміністрації країн НАТО, поки не буде встановлено адекватний державний будуй ( Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Протасевича - Цензор.НЕТ 5770 ), а Таргана на зустріч із Саддамом за допомогою шибениці.
  • irenka ko
    В поліцейських державах на такі заяви та вимоги кладуть великий болт. Білорусь - це саме така держава.
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