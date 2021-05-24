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"Команда зміниться 50х50", - Ляшко планує залишити половину заступників, що працювали при Степанові

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"Команда зміниться 50х50", - Ляшко планує залишити половину заступників, що працювали при Степанові
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко планує включити в свою команду половину заступників, що працювали при Максимі Степанові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Команда зміниться 50х50, 50% заступників міністра залишаться", - сказав він журналістам у понеділок.

Ляшко уточнив, що представить свою команду найближчим часом.

Нагадаємо, 18 травня 2021 року Верховна Рада звільнила міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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Топ коментарі

  • aquarius580 .
    "Команда изменится 50х50", - Ляшко планирует оставить половину заместителей, работавших при Степанове - Цензор.НЕТ 5099
  • Baks13
    А Вы , дружбаны, кака нэ садітєсь.
    "Квартет"..
    ДєдУшка Крылов
    🤑
  • devid tua c26893cd
    и назначить каждому заместителю по 2 заместителя...
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