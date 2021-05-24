США та Україна програли битву проти "Північного потоку - 2", - Süddeutsche Zeitung

Команда сьогоднішнього президента США Джо Байдена дала чітко зрозуміти, що переносить спротив проти "Північного потоку-2" на другий план заради іншої мети. А саме відновити відносини з ЄС, а особливо з Німеччиною, які залишилися дуже напруженими після Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це пише видання Süddeutsche Zeitung.

Але не лише Німеччина взяла гору в цьому протистоянні з США за газопровід. Найбільшим переможцем у конфлікті став Володимир Путін, який від самого початку критикував американські санкції проти проекту "Газпрому" й називав їх незаконними. Він неодноразово давав зрозуміти, що його сировинна "супердержава" зробить будь-що, щоб тільки збудувати "Північний потік-2". Нинішнє скасування жорстких американських санкцій проти газопроводу розхвалюють на сторінках російських ЗМІ як тріумф Путіна. Мовляв, він завдав гірку поразку США, а особливо Україні.

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Зазначається, що Україна довгий час була найважливішою транзитною країною для постачання російського газу в Європу. Охоплена кризою бідна Україна втратить мільярди доларів від транзиту газу, якщо Росія запустить ГТС через Балтійське море в обхід, щоб перекачувати газ напряму в Німеччину. Україна вже давно звинувачує Росію у спробах зруйнувати її.



"США і Україна програли в битві проти "Північного потоку-2". Росія і "Газпром" можуть святкувати перемогу", - написав російський бізнес-портал "Взгляд".

Держдепартамент запровадив нові санкції проти низки російських кораблів й компаній. Але це лише "косметичні" заходи.

Уряд Байдена звинувачують тепер в тому, що він не запровадив реальних каральних заходів, які б зупинили "Північний потік-2". І зробив він це всупереч американським законам. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі у минулий четвер запитали, чому Вашингтон нічого не зробив, щоб зупинити російський газопровід. На це вона відповіла так: як нинішній уряд повинен був зупинити проект в іншій країні, який був завершений на 95% ще до того, як Байден обійняв свою посаду?





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У той же час, республіканці в США остро критикують Байдена, звинувачуючи його в тому, що він зміцнив Путіна, відмовившись від жорстких санкцій. Сенатор Тед Круз сказав, що нинішній американський президент фактично "дав зелене світло" російській ГТС: "Джо Байден лізе в ліжко до Путіна, ворога Росії і Америки".

"Але він про дещо не згадує. Трамп, який прославився атаками проти Німеччини й відмовою боротися з Путіним, міг зробити набагато більше, щоб не допустити будівництво "Північного потоку-2". Ліберальна опозиція в Росії теж ображена. Вона критикує ЄС за те, що він підтримує існування системи Путіна, купуючи російський газ і нафту", - йдеться в повідомленні.

"Путін переміг, він всіх залякав", - сказав російський політолог Кирило Рогов.

Стягуючи війська до кордонів України, він довів, що може розпочати нову велику війну в будь-який момент. Зрештою, Захід вирішив здатися й примиритися з Росією, - сказав Рогов в інтерв'ю для "Эхо Москвы". Це була тактична перемога для Путіна. Але в довгостроковій перспективі він може програти, тому що США і Захід продовжать консолідацію військово-політичної стратегії проти Росії.

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