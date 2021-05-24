Згідно з еволюційними оцінками, з'явиться новий смертоносний вірус, - глава ВООЗ Гебреєсус

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус прогнозує появу нового смертоносного вірусу. Світ не в останній раз зіткнувся із загрозою пандемії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це він заявив у ході брифінгу.

Нині у світі пандемія коронавірусу, всього виявили 167 млн ​​випадків зараження, а померли 3,4 млн пацієнтів.

"Не в останній раз світ зіткнувся із загрозою пандемії. Згідно з еволюційними оцінками, з'явиться новий вірус, який потенційно буде ще більш заразним і більш смертоносним, ніж нинішній вірус", - сказав Гебреєсус.

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