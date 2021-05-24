Зниження ПДВ на всю продукцію АПК сповільнило б подорожчання продуктів харчування на 6%, - ЗМІ

Зниження ПДВ із 20% до 14% на всю сільськогосподарську продукцію дозволить здешевити продукти харчування для українців і уповільнити подальше зростання цін.

Про це йдеться в матеріалі "Газети по-українськи".

Нагадаємо, з 1 березня в Україні набула чинності знижена ставка ПДВ на агросировину. Вона дозволила скоротити витрати фермерів, знизила суми податкових "скруток" і збільшила надходження до бюджету без фактичного зростання економіки. На тлі позитивного ефекту міністр АПК Роман Лещенко підтримав впровадження 14% ПДВ на всю агропродукцію.

"Ідея МінАПК зі зниженим ПДВ для всієї галузі допомогла б уберегти бюджет від розкрадання, вивести виробництво з тіні, а також підтримати збіднілих через коронакризу фермерів і споживачів їхньої продукції", - йдеться в матеріалі.

За оцінками експертів, це дозволило б відчутно здешевити соціально значущі для населення продукти й уповільнити подальше зростання цін на 6%, оскільки ПДВ закладається в кінцеву вартість товарів. Наприклад, у Польщі на хліб, м'ясо і молочні продукти діє 5% ПДВ. В Україні ж ставка дорівнює 20%. "Якщо відняти від вартості хліба в Україні 15%, щоб отримати ставку, як у Польщі, ціна стає майже такою ж. Те саме стосується й інших груп товарів", - говорить економіст Іван Нікітченко.

За оцінкою генерального директора Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, якби в Україні діяла польська ставка, продукти подешевшали б на 14%.