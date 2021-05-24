Реакція України на захоплення літака в Білорусі буде спільною з країнами Європи, - ОП

Україна реагуватиме скоординовано з країнами Європи на інцидент з посадкою авіалайнера Ryanair у Білорусі за наказом Олександра Лукашенка через повідомлення про мінування, реакція має бути продуманою і спільною.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна на цю ситуацію з актом тероризму - захопленням літака - реагуватиме скоординовано з країнами Європи. Ключове для нас, як і для будь-якої цивілізованої країни, - це звільнення Романа Протасевича і відновлення повної безпеки для цивільної авіації в регіоні. Які кроки це забезпечать - питання для всіх європейських країн, реакція має бути продуманою і спільною", - розповів Подоляк.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.