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Шкарлет про насильство і самогубства серед підлітків у школах: Співпрацюємо з Аваковим і відпрацьовуємо механізми для профілактики

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Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством внутрішніх справ відпрацьовує механізми боротьби з насильством і суїцидами в школах. Міністерства мають намір посилити профілактику подібних випадків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За словами міністра, для гарантування безпеки за кожною школою закріпили поліцейського. Крім того, разом з МВС і Національною поліцією готують меморандум, який передбачатиме роботу ювенальної поліції.

Шкарлет підкреслив, що поліція розглядається як партнер, як захисник прав і свобод всіх учасників освітнього процесу від агресивних проявів і спалахів прихованої агресії.

"По-друге, після нехороших історій із "Синім китом" (суїцидальні групи в соціальних мережах. - Ред.), таблетками, квестами і самогубствами (це кричущі випадки) ми з Арсеном Аваковим сьогодні дуже щільно співпрацюємо над тим, щоб відпрацювати механізми, що посилюють профілактику", - зазначив міністр.

Він також додав, що в Україні з'являться освітні курси для дітей і батьків у частині соціальних мереж, а також посилять комунікацію з питання поведінки дітей у цих мережах.

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Топ коментарі

  • Oljik
    Але найбільша біда - не алкашка і сігі, а наркоманія. А коли наркоманія у владі - це взагалі катастрофа.
  • Підлога Маккартні
    Коксоворотка горе стране Шкарлет о насилии и самоубийствах среди подростков в школах: Сотрудничаем с Аваковым и отрабатываем механизмы для профилактики - Цензор.НЕТ 7736
  • Яков 6e06a68f
    а шо, рюкзаков вміє не тільки красти?
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