У ВООЗ підрахували, що через COVID-19 загинули щонайменше 115 тис. лікарів і медпрацівників

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у понеділок заявив, що в усьому світі від коронавірусу померли щонайменше 115 000 працівників охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Гебреєсус подякував лікарям і медичним працівникам, які працюють під час пандемії COVID-19, додавши, що щонайменше 115 тис. з них померли через коронавірус.

"Ми вважаємо, що щонайменше 115 тис. лікарів і медичних працівників загинули, захищаючи інших", - сказав Гебреєсус у понеділок.

Він зазначив, що медичному персоналу в багатьох країнах світу бракує обладнання та медикаментів, щоб повною мірою виконувати свою роботу.

"Сьогодні я звертаюся із закликом до країн-учасниць (ВООЗ) підтримати масштабні зусилля з вакцинації щонайменше 10% населення кожної країни до вересня, а також підтримати цілі з вакцинації як мінімум 30% населення до кінця року", - заявив Гебреєсус на церемонії відкриття щорічної Асамблеї ВООЗ.

За його словами, для досягнення мети з вакцинації 10% населення до початку осені, необхідно прищепити ще понад 200 млн осіб у країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

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"Це необхідно, щоб зупинити серйозні випадки захворювання на COVID-19 і летальні випадки", - зазначив глава ВООЗ.

Гебреєсус заявив, що для прискорення вакцинації країнам з достатнім запасом вакцин необхідно ділитися препаратами проти COVID-19 у межах міжнародної ініціативи із забезпечення рівного доступу до вакцинації (COVAX). За його словами, деякі держави проводять вакцинацію для груп з низькою ймовірністю захворювання COVID-19, тоді як у низці країн спостерігається дефіцит вакцин.

Крім того, глава ВООЗ закликав країни, що отримали вакцини проти COVID-19, використовувати кожну дозу вакцини за призначенням і якомога швидше.

"Необхідно, щоб кожна країна, яка отримує вакцини проти COVID-19, використовувала їх якнайшвидше. Жодну дозу можна не бразалишити осторонь або, ще гірше, викинути", - сказав гендиректор ВООЗ.

У світі від початку пандемії коронавірусу виявили понад 167,5 млн випадків зараження, зафіксували понад 3,4 млн випадків смерті серед інфікованих.